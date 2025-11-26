AccueilATPBecker sur le magnifique cadeau de Djokovic : "C'est ce que j'appelle...
Becker sur le magni­fique cadeau de Djokovic : « C’est ce que j’ap­pelle une véri­table amitié. Je le remer­cierai toujours »

Dans une inter­view accordée au Guardian, Boris Becker est revenu sur son séjour en prison à Londres, où il avait été incar­céré dans le cadre d’une affaire de fraude fiscale. Il a notam­ment révélé que Novak Djokovic avait invité sa femme et son fils aîné à chacun de ses matchs lors de son parcours victo­rieux à Wimbledon en 2022.

« Je les voyais au premier rang à chaque rencontre, et c’est cela que j’appelle une véri­table amitié : le fait de ne pas être oublié. Je remercie encore Novak pour ce souvenir si parti­cu­lier », a confié l’ancien numéro 1 mondial, qui suivait le tournoi depuis le télé­vi­seur de sa cellule.

