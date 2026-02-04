« Avant, quand on affrontait Del Potro, Murray ou Wawrinka, on savait qu’on allait souffrir et que le match serait difficile », a d’abord affirmé Toni Nadal, qui estime que la concurrence était plus féroce à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qu’aujourd’hui pour Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
L’oncle et entraîneur historique de Rafa a ajouté que Zverev était « le rival le plus dangereux pour Alcaraz et Sinner » et qu’il ne voyait « aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un ».
Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à ce flot d’avis tranchés de la part de l’Espagnol après le sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie.
« Toni est toujours très franc et a des idées intéressantes ! J’ai toujours beaucoup de respect pour lui ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem.
Toni is always very outspoken with interesting ideas !— Boris Becker (@TheBorisBecker) February 4, 2026
I always have lots of respect for him ! https://t.co/KGvU6GroNa
On ne peut pas reprocher à Toni Nadal de ne pas dire ce qu’il pense !
Publié le mercredi 4 février 2026 à 13:15