« Avant, quand on affron­tait Del Potro, Murray ou Wawrinka, on savait qu’on allait souf­frir et que le match serait diffi­cile », a d’abord affirmé Toni Nadal, qui estime que la concur­rence était plus féroce à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qu’au­jourd’hui pour Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

L’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa a ajouté que Zverev était « le rival le plus dange­reux pour Alcaraz et Sinner » et qu’il ne voyait « aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un ».

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à ce flot d’avis tran­chés de la part de l’Espagnol après le sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie.

« Toni est toujours très franc et a des idées inté­res­santes ! J’ai toujours beau­coup de respect pour lui ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem.

Toni is always very outs­poken with inter­es­ting ideas !

— Boris Becker (@TheBorisBecker) February 4, 2026

On ne peut pas repro­cher à Toni Nadal de ne pas dire ce qu’il pense !