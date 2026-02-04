AccueilATPBecker sur les dernières déclarations de Toni Nadal : "J'ai toujours beaucoup...
Becker sur les dernières décla­ra­tions de Toni Nadal : « J’ai toujours beau­coup de respect pour lui »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

« Avant, quand on affron­tait Del Potro, Murray ou Wawrinka, on savait qu’on allait souf­frir et que le match serait diffi­cile », a d’abord affirmé Toni Nadal, qui estime que la concur­rence était plus féroce à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qu’au­jourd’hui pour Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

L’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa a ajouté que Zverev était « le rival le plus dange­reux pour Alcaraz et Sinner » et qu’il ne voyait « aucun jeune joueur de 18, 19 ou 17 ans qui montre déjà des signes d’être un numéro un ».

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a réagi à ce flot d’avis tran­chés de la part de l’Espagnol après le sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie. 

« Toni est toujours très franc et a des idées inté­res­santes ! J’ai toujours beau­coup de respect pour lui ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem. 

On ne peut pas repro­cher à Toni Nadal de ne pas dire ce qu’il pense !

Publié le mercredi 4 février 2026 à 13:15

