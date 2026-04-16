Tous ceux qui aiment vrai­ment le tennis sont forcé­ment atteints par les erre­ments d’un joueur aussi talen­tueux que Stefanos Tsitsipas, qui sera 78e ce lundi prochain, un clas­se­ment qui valide au final son niveau actuel.

Dans un récent tweet sur son compte Twitter, Boris Becker a donc décidé lui aussi d’in­ter­venir en expli­quant que tout cela était un peu incompréhensible.

Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his profes­sional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4 — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026

« Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie profes­sion­nelle ? Il est encore assez jeune pour redresser la barre, s’il le souhaite vraiment. »

Âgé de 27 ans, il peut en effet encore se dire que tout est possible mais il semble bien que le Grec est en train de s’en­fermer dans une forme de bulle. S’il continue sur cette lancée, il sera bientôt obligé de jouer en Challenger et là il comprendra que la vie du circuit est bien différente.

Un certain André Agassi avait vécu ça. Descendu en 1997 au delà de la 100e place mondiale, il était à la dérive avant de revenir dans le top 10 l’année suivante et surtout de soulever la coupe des Mousquetaires en 1999 et de devenir tout simple­ment numéro 1 mondial…