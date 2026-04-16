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Becker tire la sonnette d’alarme pour Tsitsipas : « Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie professionnelle ? »

Par
Laurent Trupiano
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Tous ceux qui aiment vrai­ment le tennis sont forcé­ment atteints par les erre­ments d’un joueur aussi talen­tueux que Stefanos Tsitsipas, qui sera 78e ce lundi prochain, un clas­se­ment qui valide au final son niveau actuel.

Dans un récent tweet sur son compte Twitter, Boris Becker a donc décidé lui aussi d’in­ter­venir en expli­quant que tout cela était un peu incompréhensible.

« Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie profes­sion­nelle ? Il est encore assez jeune pour redresser la barre, s’il le souhaite vraiment. »

Âgé de 27 ans, il peut en effet encore se dire que tout est possible mais il semble bien que le Grec est en train de s’en­fermer dans une forme de bulle. S’il continue sur cette lancée, il sera bientôt obligé de jouer en Challenger et là il comprendra que la vie du circuit est bien différente.

Un certain André Agassi avait vécu ça. Descendu en 1997 au delà de la 100e place mondiale, il était à la dérive avant de revenir dans le top 10 l’année suivante et surtout de soulever la coupe des Mousquetaires en 1999 et de devenir tout simple­ment numéro 1 mondial…

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 07:35

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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