Dans un podcast, Boris Becker a fait une révé­la­tion concer­nant le Serbe mais il n’est pas certain que sa théorie soit véri­fiée. Son affir­ma­tion devrait d’ailleurs faire couler encore un peu d’encre.

🚨Boris Becker on Novak Djokovic :



“His story is different. coming from a diffi­cult country, the things he’s achieved are incre­dible. Now he’s getting the respect he deserves. If he’s around 2 more years he’ll be the most popular tennis player ever.



pic.twitter.com/6gLuE6eYe3 — SK (@Djoko_UTD) October 31, 2025

« Son histoire est diffé­rente. Venant d’un pays diffi­cile, les choses qu’il a accom­plies sont incroyables. Maintenant, il reçoit le respect qu’il mérite. S’il reste deux ans de plus, il sera le joueur de tennis le plus popu­laire de tous les temps » a expliqué le joueur allemand.

Or l’his­toire d’un joueur ne pèse pas toujours quand on fait le bilan de la popu­la­rité d’une star, Federer en est l’exemple parfait.