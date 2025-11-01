AccueilATPBecker veut que Djokovic continue : "S’il reste deux ans de plus,...
Becker veut que Djokovic continue : « S’il reste deux ans de plus, il sera le joueur de tennis le plus popu­laire de tous les temps »

Dans un podcast, Boris Becker a fait une révé­la­tion concer­nant le Serbe mais il n’est pas certain que sa théorie soit véri­fiée. Son affir­ma­tion devrait d’ailleurs faire couler encore un peu d’encre.

« Son histoire est diffé­rente. Venant d’un pays diffi­cile, les choses qu’il a accom­plies sont incroyables. Maintenant, il reçoit le respect qu’il mérite. S’il reste deux ans de plus, il sera le joueur de tennis le plus popu­laire de tous les temps » a expliqué le joueur allemand. 

Or l’his­toire d’un joueur ne pèse pas toujours quand on fait le bilan de la popu­la­rité d’une star, Federer en est l’exemple parfait.

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 11:56

