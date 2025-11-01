Dans un podcast, Boris Becker a fait une révélation concernant le Serbe mais il n’est pas certain que sa théorie soit vérifiée. Son affirmation devrait d’ailleurs faire couler encore un peu d’encre.
🚨Boris Becker on Novak Djokovic :— SK (@Djoko_UTD) October 31, 2025
“His story is different. coming from a difficult country, the things he’s achieved are incredible. Now he’s getting the respect he deserves. If he’s around 2 more years he’ll be the most popular tennis player ever.
pic.twitter.com/6gLuE6eYe3
« Son histoire est différente. Venant d’un pays difficile, les choses qu’il a accomplies sont incroyables. Maintenant, il reçoit le respect qu’il mérite. S’il reste deux ans de plus, il sera le joueur de tennis le plus populaire de tous les temps » a expliqué le joueur allemand.
Or l’histoire d’un joueur ne pèse pas toujours quand on fait le bilan de la popularité d’une star, Federer en est l’exemple parfait.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 11:56