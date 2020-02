Le débat du GOAT n’en finit plus de faire parler. Boris Becker, dans les colonnes du journal espagnol AS, a pris position pour Roger Federer par rapport à Rafael Nadal et Novak Djokovic : « Si vous regardez les chiffres, Roger Federer est le joueur le plus titré de l’histoire. »

Néanmoins, l’Allemand se montre plus prudent lorsqu’il s’agit de comparer aux décennies précédentes : « Si vous me demandez le meilleur de tous les temps, c’est difficile parce que le tennis s’est joué dans les années 70, 80, 90 sur différentes surfaces, donc on ne peut pas tout faire dire avec les chiffres pour dire qui est le meilleur. »