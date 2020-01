Capitaine de l’équipe d’Allemagne à l’ATP Cup, Boris Becker a pu constater sur le court la situation concernant Alexander Zverev. Et l’ancienne star allemande est très inquiet même s’il a identifié le problème : « Il est pris au piège, c’est comme s’il était dans une pièce totalement sombre et à la recherche de l’interrupteur. Cependant, il doit se rendre compte qu’il est sur le mauvais chemin. Je pense qu’en février, il intégrera un technicien dans son équipe. Il devrait passer du temps seul avec un entraîneur fixe, à plein temps. Tant que le père continuera d’avoir un rôle aussi dominant, tout dépendra de lui et ce n’est pas bon pour Sascha. » Voila qui a le mérite d’être clair.