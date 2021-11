Boris Becker qui a été un temps critique concer­nant Alexandre Zverev est aujourd’hui dans un autre tempo. Il faut dire que le joueur alle­mand est impres­sion­nant. Sa régu­la­rité et surtout son niveau moyen est de plus en plus élevé.

En finale à Vienne, face à Frances Tiafoe, il a contrôlé le match avec beau­coup de faci­lité même si son adver­saire avait enchainé beau­coup de matchs puis­qu’il avait du passer par les qualifications.

Pour Boris qui s’ex­pri­mait pour Eurosport, Zverev veut tout engranger dans cette fin de saison car il a clai­re­ment une idée en tête : « C’est vrai­ment devenu un joueur de classe mondiale. Son objectif doit être de gagner autant de points que possible lors de la saison en indoor, afin qu’il puisse se mettre dans la meilleure posi­tion pour devenir n ° 1 l’année prochaine et peut‐être déjà avec une victoire à Melbourne. »