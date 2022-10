Le néo‐retraité Aljaz Bedene a défié deux fois Roger Federer, deux fois égale­ment Rafael Nadal et quatre fois Novak Djokovic : il ne s’est jamais imposé. Au cours d’une inter­view accordée à Sportklub, le Slovène a tranché dans la course au GOAT en diffé­ren­ciant deux domaines : l’image et l’im­pact d’un côté, le palmarès et le jeu en lui‐même de l’autre.

« Il faut ouvrir les yeux, Roger Federer a eu la plus grande influence dans le monde du tennis. Si nous parlons du meilleur en termes de résul­tats, ce sera certai­ne­ment Novak Djokovic. Je suis d’avis que le Serbe sera le joueur avec le plus de titres du Grand Chelem une fois que les trois auront pris leur retraite, ainsi que les Masters 1000, et même le nombre de tour­nois. J’ai joué les trois à plusieurs reprises et Novak a la balle la plus diffi­cile à jouer, il est parfait. »