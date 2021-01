Il n’aurait pas pu mieux commencer la saison. A Manacor, sur les terrains de la Rafa Nadal Academy, l’espoir suisse Antoine Bellier (24 ans) a remporté le quatrième titre de sa carrière sur le circuit Future. Egalement finaliste du tournoi de double, le Genevois peut être satisfait de sa venue sur l’île de Majorque.

« J’ai enchaîné de très bons matchs, en battant notamment la tête de série au premier tour et en ne concédant aucun set », a-t-il détaillé à nos confrères du Matin. Une performance qui lui a valu les félicitations du maître des lieux en personne, Rafael Nadal, venu lui remettre le trophée. « Je savais qu’il était là car je l’ai vu s’entraîner pendant la semaine, mais je ne pensais pas du tout qu’il allait me remettre le trophée. C’était une très belle surprise, ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre un joueur de ce standing. C’était vraiment sympa et je vais en garder un beau souvenir. »