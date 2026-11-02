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Ben Shelton annonce la couleur avant sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero : « C’est mon dernier grand objectif »

Par
Thomas S
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C’est la grande annonce de ces derniers joueurs sur la planète tennis : Ben Shelton sera entraîné par Juan Carlos Ferrero à partir de la saison prochaine. Une colla­bo­ra­tion qui intrigue entre un entraî­neur expé­ri­menté, qui connaît parfai­te­ment le haut niveau et un joueur encore perfec­tible, qui vient de disputer sa première finale en Grand Chelem, à l’US Open.

Ce dernier, juste­ment inter­rogé par nos confrères de Tennis TV avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, en a profité pour dési­gner le dernier grand objectif de sa saison avant de se projeter suite la suite. 

« Je suis super content de la posi­tion dans laquelle je me suis placé. Après de nombreux hauts et bas cette année, et des moments vrai­ment diffi­ciles au cours de la saison, j’ai vrai­ment su me montrer à la hauteur lors de la tournée esti­vale améri­caine. J’ai bien joué. J’ai été régu­lier tout au long de la tournée. J’ai fait les choses comme il faut et j’ai réussi à enchaîner deux très bons tour­nois. Pour moi, mon dernier grand objectif cette année, c’est Turin. Je veux briller à Turin et y réaliser une belle perfor­mance. Je pense que je suis prêt pour ça. Je suis vrai­ment impa­tient d’y retourner. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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