C’est la grande annonce de ces derniers joueurs sur la planète tennis : Ben Shelton sera entraîné par Juan Carlos Ferrero à partir de la saison prochaine. Une colla­bo­ra­tion qui intrigue entre un entraî­neur expé­ri­menté, qui connaît parfai­te­ment le haut niveau et un joueur encore perfec­tible, qui vient de disputer sa première finale en Grand Chelem, à l’US Open.

Ce dernier, juste­ment inter­rogé par nos confrères de Tennis TV avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, en a profité pour dési­gner le dernier grand objectif de sa saison avant de se projeter suite la suite.

« Je suis super content de la posi­tion dans laquelle je me suis placé. Après de nombreux hauts et bas cette année, et des moments vrai­ment diffi­ciles au cours de la saison, j’ai vrai­ment su me montrer à la hauteur lors de la tournée esti­vale améri­caine. J’ai bien joué. J’ai été régu­lier tout au long de la tournée. J’ai fait les choses comme il faut et j’ai réussi à enchaîner deux très bons tour­nois. Pour moi, mon dernier grand objectif cette année, c’est Turin. Je veux briller à Turin et y réaliser une belle perfor­mance. Je pense que je suis prêt pour ça. Je suis vrai­ment impa­tient d’y retourner. »