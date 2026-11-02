C’est la grande annonce de ces derniers joueurs sur la planète tennis : Ben Shelton sera entraîné par Juan Carlos Ferrero à partir de la saison prochaine. Une collaboration qui intrigue entre un entraîneur expérimenté, qui connaît parfaitement le haut niveau et un joueur encore perfectible, qui vient de disputer sa première finale en Grand Chelem, à l’US Open.
Ce dernier, justement interrogé par nos confrères de Tennis TV avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, en a profité pour désigner le dernier grand objectif de sa saison avant de se projeter suite la suite.
« Je suis super content de la position dans laquelle je me suis placé. Après de nombreux hauts et bas cette année, et des moments vraiment difficiles au cours de la saison, j’ai vraiment su me montrer à la hauteur lors de la tournée estivale américaine. J’ai bien joué. J’ai été régulier tout au long de la tournée. J’ai fait les choses comme il faut et j’ai réussi à enchaîner deux très bons tournois. Pour moi, mon dernier grand objectif cette année, c’est Turin. Je veux briller à Turin et y réaliser une belle performance. Je pense que je suis prêt pour ça. Je suis vraiment impatient d’y retourner. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 16:11