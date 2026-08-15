En réus­sis­sant à conserver son titre au Canada, Ben Shelton a réalisé une perfor­mance que seules quelques légendes avaient accompli : Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi, Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

📊 Ils ont réussi à défendre leur titre au Canada (Montreal/Toronto) depuis le début de l’ère Open :

🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1980–81)

🇺🇸 John McEnroe (🏆 1984–85)

🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1987–89)

🇺🇸 Andre Agassi (🏆 1994–95)

🇬🇧 Andy Murray (🏆 2009‐10)

🇷🇸 Novak Djokovic (🏆 2011‐12)

🇪🇸… pic.twitter.com/1FrrASga2w — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2026

L’Américain a néan­moins fait preuve d’hu­mi­lité après avoir intégré ce cercle fermé et parti­cu­liè­re­ment prestigieux.

« Ce sont des joueurs qui ont remporté abso­lu­ment tout ce qu’il y a à gagner au tennis. Évidemment, j’en suis très loin, et je ne dirais ni ne préten­drais jamais faire partie de ces joueurs », a déclaré l’ac­tuel 6e joueur mondial.