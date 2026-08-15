En réussissant à conserver son titre au Canada, Ben Shelton a réalisé une performance que seules quelques légendes avaient accompli : Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi, Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal.
📊 Ils ont réussi à défendre leur titre au Canada (Montreal/Toronto) depuis le début de l’ère Open :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2026
🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1980–81)
🇺🇸 John McEnroe (🏆 1984–85)
🇨🇿 Ivan Lendl (🏆 1987–89)
🇺🇸 Andre Agassi (🏆 1994–95)
🇬🇧 Andy Murray (🏆 2009‐10)
🇷🇸 Novak Djokovic (🏆 2011‐12)
🇪🇸… pic.twitter.com/1FrrASga2w
L’Américain a néanmoins fait preuve d’humilité après avoir intégré ce cercle fermé et particulièrement prestigieux.
« Ce sont des joueurs qui ont remporté absolument tout ce qu’il y a à gagner au tennis. Évidemment, j’en suis très loin, et je ne dirais ni ne prétendrais jamais faire partie de ces joueurs », a déclaré l’actuel 6e joueur mondial.
Publié le samedi 15 août 2026 à 14:18