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Ben Shelton, après avoir rejoint Nadal, Djokovic et d’autres légendes : « Je ne dirais ni ne préten­drais jamais faire partie de ces joueurs »

Par
Baptiste Mulatier
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En réus­sis­sant à conserver son titre au Canada, Ben Shelton a réalisé une perfor­mance que seules quelques légendes avaient accompli : Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi, Andy Murray, Novak Djokovic et Rafael Nadal. 

L’Américain a néan­moins fait preuve d’hu­mi­lité après avoir intégré ce cercle fermé et parti­cu­liè­re­ment prestigieux. 

« Ce sont des joueurs qui ont remporté abso­lu­ment tout ce qu’il y a à gagner au tennis. Évidemment, j’en suis très loin, et je ne dirais ni ne préten­drais jamais faire partie de ces joueurs », a déclaré l’ac­tuel 6e joueur mondial. 

Publié le samedi 15 août 2026 à 14:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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