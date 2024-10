Interrogé en marge de l’ATP 500 de Bâle sur lequel il doit affronter le Français Arthur Fils ce samedi pour une place en finale, Ben Shelton, inter­rogé sur les joueurs actuels qu’il aimait regarder, en a cité deux.

« Alcaraz est un grand athlète, capable de frapper tous les coups possibles et imagi­nables, il divertit le public et a toujours le sourire aux lèvres. C’est une person­na­lité sur le court, c’est ce que j’aime regarder et il me donne cette sensa­tion de voir un artiste mais aussi quel­qu’un qui joue au plus haut niveau. Grigor Dimitrov joue magni­fi­que­ment bien. Je pense que beau­coup de choses qu’il fait sont simi­laires à ce que Roger Federer avait l’ha­bi­tude de faire. Une tech­nique parfaite, le slice, le service. Il est tech­ni­que­ment solide sur chaque coup, c’est pour­quoi j’adore le regarder. »