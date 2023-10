Alors qu’il vient de décro­cher le premier titre de sa carrière sur l’ATP 500 de Tokyo, Ben Shelton, dans une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, a parlé de son admi­ra­tion pour Rafael Nadal même s’il a toujours préféré regarder Roger Federer.

« J’admire beau­coup Rafael Nadal. Je pense que parfois, sur le court, la façon dont j’aime me battre, dont je n’aban­donne pas, pour­rait être un trait de carac­tère que j’ai vu ou appris de Rafa en gran­dis­sant. Il était l’un de ces gars qui repro­dui­sait cela à chaque match, à chaque tournoi. On ne peut qu’es­pérer avoir un esprit combatif comme le sien. Je l’ai observé et étudié, en essayant de lui voler quelques secrets, mais mon joueur préféré a toujours été Federer. »