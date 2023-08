Ben Shelton, Christopher Eubanks et Frances Tiafoe sont les trois joueurs améri­cains en vogue en ce moment.

Shelton, le plus jeune des trois avec ses 20 ans, a surpris tout le monde en début d’année en attei­gnant les quarts de finale de l’Open d’Australie. L’actuel 43e mondial est égale­ment connu pour ses grandes ambi­tions. En confé­rence de presse sur l’ATP 500 de Washington, il a confirmé cette tendance.

« Je crois ferme­ment que je peux gagner des tour­nois du Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial et je n’ai pas peur de faire tout ce qu’il faut pour y arriver. Je veux faire partie de ceux dont on a peur, être comme un « animal ». Si vous lisez Rafa Nadal, vous avez peur parce que vous savez qu’il va vous battre, du moins depuis je ne sais combien d’an­nées. Mais chaque jour, il faisait quelque chose pour s’améliorer. »