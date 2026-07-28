Ben Shelton s’est récemment confié lors du Media Day de Washington sur sa moitié de saison 2026 qu’il juge de décevante.
Au niveau des trophées, l’Américain a été sacré à Dallas, Munich et Stuttgart, ce qui lui a permis de porter son total de titres de trois à six cette saison.
Mais c’est en Grand Chelem que les performances bloquent cette saison.
Malgré cela, Ben reste positif :
« Il y a assurément une grande marge de progression pour la seconde moitié de la saison, une période de l’année que j’apprécie particulièrement et où je joue très bien. »
Shelton aura à cœur de briller lors de la tournée américaine.
Le local entamera son parcours à l’ATP 500 de Washington face à son compatriote Martin Damm au premier tour.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 16:55