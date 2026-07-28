Ben Shelton s’est récem­ment confié lors du Media Day de Washington sur sa moitié de saison 2026 qu’il juge de décevante.

Au niveau des trophées, l’Américain a été sacré à Dallas, Munich et Stuttgart, ce qui lui a permis de porter son total de titres de trois à six cette saison.

Mais c’est en Grand Chelem que les perfor­mances bloquent cette saison.

Malgré cela, Ben reste positif :

« Il y a assu­ré­ment une grande marge de progres­sion pour la seconde moitié de la saison, une période de l’année que j’ap­précie parti­cu­liè­re­ment et où je joue très bien. »

Shelton aura à cœur de briller lors de la tournée américaine.

Le local enta­mera son parcours à l’ATP 500 de Washington face à son compa­triote Martin Damm au premier tour.