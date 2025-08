Auteur d’une belle année 2025, Ben Shelton arrive dans la période qu’il apprécie le plus, avec la tournée Américaine sur dur.

L’occasion parfaite pour lui de révéler quels sont ses objec­tifs prin­ci­paux pour la fin de saison, avec évidem­ment l’US Open en ligne de mire, mais aussi l’am­bi­tion de se quali­fier aux Masters, lui qui est actuel­le­ment 9ème à la race.

« New York est le tournoi qui est entouré dans mon calen­drier chaque année, mais surtout cette année en 2025. Turin est aussi un grand objectif pour moi. Auparavant, je n’ai jamais vrai­ment, à ce stade de la saison, été en posi­tion de me donner une chance d’y aller. Mais je pense que c’est la prochaine étape pour moi, me soli­di­fier au top. Et c’est un grand objectif sur lequel je lorgne en fin d’année. Je dirais que ces deux tour­nois sont un peu plus dans un coin de ma tête comparé aux choses que j’essaie d’améliorer sur le court. »