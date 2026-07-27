Arthur Fils et Ben Shelton comptent parmi les plus grands complices du circuit ATP. Les deux amis ne manquent jamais une occa­sion de se taquiner sur leur niveau de jeu respectif et sur l’issue de leurs confrontations.

Amusé par cette riva­lité bon enfant, le commu­nity manager de l’ATP a remis le couvert à l’oc­ca­sion du Washington Open. Après leur avoir demandé qui sorti­rait vain­queur d’un duel en dix sets sur terre battue, il les a cette fois inter­rogés sur une confron­ta­tion sur dur.

Cette fois, les deux joueurs s’ac­cordent à donner l’avan­tage à l’Américain. Arthur Fils estime même qu’en indoor, la tâche serait encore plus compli­quée pour lui, en se remé­mo­rant notam­ment sa dure défaite face à Shelton au tournoi de Bâle.

« Sur dur c’est diffé­rent, déjà est ce qu’on parle de outdoor ou d’in­door, en inodore à Bâle il m’a mis une fessée masi j’ai gagné à Tokyo dehors mais c’était très diffi­cile. Je lui laisse le dur et je prend la terre battue » a déclaré Arthur Fils.