Ben Shelton, sur sa visite de Bâle en Federer Express : « J’ai demandé au guide touris­tique : ‘Roger est‐il la plus grande célé­brité en Suisse ?’. Il m’a répondu : ‘bien sûr’, et j’ai demandé, ‘qui est le numéro deux ?’. Il m’a répondu : ‘personne’  »

Vainqueur ce mardi du Polonais Majchrzak au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Ben Shelton s’est exprimé avant le début du tournoi chez nos confrères de Tennis Channel.

Et l’Américain a raconté une anec­dote assez drôle sur sa visite de la ville et sa décou­verte du Federer Expresse, le fameux tramway au nom de l’icône de la ville et du pays.

« J’ai demandé au guide qui nous faisait visiter : « Alors, ici en Suisse, Roger est la plus grande célé­brité ? » Il m’a répondu : « Oh oui », et j’ai demandé : « Qui est le numéro deux ? » Il m’a répondu : “Personne”. J’ai dit : « Oh, d’accord ». »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 14:49

