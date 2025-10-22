Vainqueur ce mardi du Polonais Majchrzak au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Ben Shelton s’est exprimé avant le début du tournoi chez nos confrères de Tennis Channel.
Et l’Américain a raconté une anecdote assez drôle sur sa visite de la ville et sa découverte du Federer Expresse, le fameux tramway au nom de l’icône de la ville et du pays.
Ben Shelton discovers the Federer Express 🚋— Tennis Channel (@TennisChannel) October 21, 2025
Turns out Roger does run Switzerland 😅🇨🇭 pic.twitter.com/99dNQTgiws
« J’ai demandé au guide qui nous faisait visiter : « Alors, ici en Suisse, Roger est la plus grande célébrité ? » Il m’a répondu : « Oh oui », et j’ai demandé : « Qui est le numéro deux ? » Il m’a répondu : “Personne”. J’ai dit : « Oh, d’accord ». »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 14:49