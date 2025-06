Présent à Stuttgart pour préparer sa saison sur gazon, Ben Shelton était de passage sur le plateau de Tennis Channel. Le 12e joueur mondial est revenu sur le Roland‐Garros de Jannik Sinner, fina­liste à Paris. Selon l’Américain, le tournoi a mis en évidence un aspect sous‐estimé dans le jeu du numéro un à l’ATP, sa qualité au service.

« Sinner, il frappe une grosse balle, mais il la frappe avec une grande marge. Elle est lourde. Elle n’est pas plate avec une rota­tion infé­rieure. Elle est lourde des deux côtés et elle est propre. Pour ma part, j’aime les balles un peu plus hautes dans la zone, donc sa balle ne me dérange pas. Je pense que ce qui pose problème à beau­coup de joueurs quand ils l’af­frontent, c’est qu’au début du match, sa vitesse peut être écra­sante, ce qui a été le cas avec Alcaraz. Une fois qu’il s’est habitué à la vitesse du jeu, il a pu commencer à faire tout ce qu’il voulait, mais je pense que c’est le plus gros point fort avec lui : la vitesse constante de la balle, la capa­cité de frapper le revers en posi­tion ouverte dans sa course, c’est comme si on avait deux coups droits. C’est un serveur effi­cace et un grand serveur. Sur les balles de break, on dirait qu’il va toujours vous mettre en échec. C’est une chose qu’on sous‐estime parfois chez lui, c’est sa qualité de service ».