Entre la question du prize money en Grand Chelem et celle d’un calendrier toujours plus chargé, les joueurs continuent de faire entendre leur voix auprès des instances dirigeantes du tennis mondial.
Dans des propos relayés par Tennis Head, le 5e joueur mondial, Ben Shelton, a tiré la sonnette d’alarme en faisant notamment référence aux graves blessures de grands talents du circuit tels que Jack Draper, Holger Rune ou Arthur Fils.
« C’est décevant à voir. Je pense que ces Masters 1000 sur 12 jours sont épuisants. Je pense que ce n’est un secret pour personne que le circuit de tennis est devenu, on déteste le dire, mais insoutenable pour beaucoup de joueurs. Y compris de grands talents, des joueurs au sommet de leur art. J’espère donc que le monde du tennis, ou les instances dirigeantes, prennent conscience de cette situation et cherchent à y remédier. Évidemment, j’aimerais bien avoir toutes les réponses. Je n’ai pas toutes les réponses quant à la solution à apporter ni à ce à quoi elle pourrait ressembler. Mais je pense sincèrement que c’est difficile pour moi de voir d’autres joueurs, qui étaient en pleine forme et jouaient un très bon tennis, ainsi que des amis, rester sur la touche pendant si longtemps, car on sait que le corps ne peut pas supporter le niveau de stress imposé par ce circuit. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 09:58