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Ben Shelton tape du poing sur la table : « Je pense que ce n’est un secret pour personne que le circuit est devenu, on déteste le dire, mais insou­te­nable pour beau­coup de joueurs »

Par
Baptiste Mulatier
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Entre la ques­tion du prize money en Grand Chelem et celle d’un calen­drier toujours plus chargé, les joueurs conti­nuent de faire entendre leur voix auprès des instances diri­geantes du tennis mondial.

Dans des propos relayés par Tennis Head, le 5e joueur mondial, Ben Shelton, a tiré la sonnette d’alarme en faisant notam­ment réfé­rence aux graves bles­sures de grands talents du circuit tels que Jack Draper, Holger Rune ou Arthur Fils.

« C’est déce­vant à voir. Je pense que ces Masters 1000 sur 12 jours sont épui­sants. Je pense que ce n’est un secret pour personne que le circuit de tennis est devenu, on déteste le dire, mais insou­te­nable pour beau­coup de joueurs. Y compris de grands talents, des joueurs au sommet de leur art. J’espère donc que le monde du tennis, ou les instances diri­geantes, prennent conscience de cette situa­tion et cherchent à y remé­dier. Évidemment, j’aimerais bien avoir toutes les réponses. Je n’ai pas toutes les réponses quant à la solu­tion à apporter ni à ce à quoi elle pour­rait ressem­bler. Mais je pense sincè­re­ment que c’est diffi­cile pour moi de voir d’autres joueurs, qui étaient en pleine forme et jouaient un très bon tennis, ainsi que des amis, rester sur la touche pendant si long­temps, car on sait que le corps ne peut pas supporter le niveau de stress imposé par ce circuit. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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