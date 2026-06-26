Entre la ques­tion du prize money en Grand Chelem et celle d’un calen­drier toujours plus chargé, les joueurs conti­nuent de faire entendre leur voix auprès des instances diri­geantes du tennis mondial.

Dans des propos relayés par Tennis Head, le 5e joueur mondial, Ben Shelton, a tiré la sonnette d’alarme en faisant notam­ment réfé­rence aux graves bles­sures de grands talents du circuit tels que Jack Draper, Holger Rune ou Arthur Fils.

« C’est déce­vant à voir. Je pense que ces Masters 1000 sur 12 jours sont épui­sants. Je pense que ce n’est un secret pour personne que le circuit de tennis est devenu, on déteste le dire, mais insou­te­nable pour beau­coup de joueurs. Y compris de grands talents, des joueurs au sommet de leur art. J’espère donc que le monde du tennis, ou les instances diri­geantes, prennent conscience de cette situa­tion et cherchent à y remé­dier. Évidemment, j’aimerais bien avoir toutes les réponses. Je n’ai pas toutes les réponses quant à la solu­tion à apporter ni à ce à quoi elle pour­rait ressem­bler. Mais je pense sincè­re­ment que c’est diffi­cile pour moi de voir d’autres joueurs, qui étaient en pleine forme et jouaient un très bon tennis, ainsi que des amis, rester sur la touche pendant si long­temps, car on sait que le corps ne peut pas supporter le niveau de stress imposé par ce circuit. »