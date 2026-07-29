Qualifié diffi­ci­le­ment pour le deuxième tour de l’ATP 500 de Washington cette nuit après une victoire en trois sets contre son compa­triote, Martin Damm (6−4, 4–6, 6–4), Ben Shelton a été inter­rogé, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, sur les forfaits de Novak Djokovic et Jannik Sinner, en plus de celui déjà prévu de Carlos Alcaraz, pour le Masters 1000 de Montréal.

Et l’Américain à tenu à prendre la défense de ses collègues tout en poin­tant du doigt la cadence trop élevé du calendrier.

« Tant pour les tour­nois que pour les joueurs, je ne suis pas sûr que l’or­ga­ni­sa­tion actuelle du circuit soit viable à long terme. Je pense que pour moi, le prin­cipal problème, ce sont les bles­sures. Prenez un joueur comme Sinner, qui remporte autant de matchs que lui ; son nombre de matchs est telle­ment élevé. Comment ce joueur va‐t‐il pouvoir disputer tous les tour­nois ? Je ne pense pas que ce soit tenable. Jannik connaît son corps mieux que quiconque, comme tous les joueurs. Si Jannik et Novak se sentent prêts physi­que­ment et menta­le­ment, ils joue­ront. À mon avis, ils ne manquent pas un tournoi sans raison. »