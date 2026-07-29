Qualifié difficilement pour le deuxième tour de l’ATP 500 de Washington cette nuit après une victoire en trois sets contre son compatriote, Martin Damm (6−4, 4–6, 6–4), Ben Shelton a été interrogé, lors de son passage en conférence de presse d’après match, sur les forfaits de Novak Djokovic et Jannik Sinner, en plus de celui déjà prévu de Carlos Alcaraz, pour le Masters 1000 de Montréal.
Et l’Américain à tenu à prendre la défense de ses collègues tout en pointant du doigt la cadence trop élevé du calendrier.
« Tant pour les tournois que pour les joueurs, je ne suis pas sûr que l’organisation actuelle du circuit soit viable à long terme. Je pense que pour moi, le principal problème, ce sont les blessures. Prenez un joueur comme Sinner, qui remporte autant de matchs que lui ; son nombre de matchs est tellement élevé. Comment ce joueur va‐t‐il pouvoir disputer tous les tournois ? Je ne pense pas que ce soit tenable. Jannik connaît son corps mieux que quiconque, comme tous les joueurs. Si Jannik et Novak se sentent prêts physiquement et mentalement, ils joueront. À mon avis, ils ne manquent pas un tournoi sans raison. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 13:43