Si la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal à Roland‐Garros (du 28 mai au 11 juin 2023) n’est pas remise en cause par son équipe et son oncle Toni, sa présence sur les Masters 1000 de Madrid et Rome est cepen­dant loin d’être assurée.

Interrogé par RMC Sport dans le podcast Court n°1, le direc­teur de la commu­ni­ca­tion de l’homme aux 22 Grands Chelems, Benito Perez‐Barbadillo, s’est d’ailleurs montré un petit peu inquiet à propos de la prépa­ra­tion de Rafa avant son arrivée Porte d’Auteuil.

« Alors, au niveau de la bles­sure, ça va, ça va bien. Je pense qu’il veut être en condi­tion opti­male pour jouer et gagner à haut niveau, il attend d’être vrai­ment prêt pour jouer. Et bien sûr, ce n’est pas un secret, son objectif est d’ar­river à Roland‐Garros dans la meilleure condi­tion possible pour l’emporter. C’est une nouvelle situa­tion pour lui et l’on espère qu’il va revenir au top. Ceux qui le connaissent bien savent qu’il va mourir sur le court. S’il a besoin de jouer avant Roland‐Garros ? Bien sûr, c’est la seule chose sur laquelle on est un peu inquiet. »