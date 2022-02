Directeur de la commu­ni­ca­tion de Rafael Nadal depuis 2006, Benito Pérez‐Barbadillo, qui a égale­ment travaillé pour Novak Djokovic ou encore Dominic Thiem, a donné une longue et passion­nante inter­view au quoti­dien espa­gnol Diaro de Cadiz dans laquelle il revient, entre autres, sur la person­na­lité du Majorquin et sa proxi­mité avec Roger Federer et Novak Djokovic.

« Il est vrai que Rafa et Federer s’en­tendent très bien et qu’ils sont en contact régu­lier via des messages sur leur télé­phone portable. C’est juste que Rafa et Roger s’en­tendent mieux, point final. Parce que je peux vous assurer que tous les trois sont des gens très bien. Lorsque j’ai cessé de travailler avec Djokovic en 2011, le seul conseil que je lui ai donné était de s’en tenir à sa riva­lité avec Nadal sur le court, de ne pas l’af­fronter en dehors de la compé­ti­tion. Et je pense qu’il m’a écouté parce que les deux s’en­tendent bien à l’ex­té­rieur. J’espère que la situa­tion n’a pas changé après le dernier épisode en Australie. »