Le coach de Valentin Vacherot, Benjamin balleret, a expliqué chez nos confrères de L’Équipe, la prin­ci­pale qualité de son demi‐frère qui ne manque pas un moment pour parfaire son physique.

« C’est un gros bosseur, quel­qu’un de très sérieux. Il est rigou­reux, conscien­cieux. Il ne laisse rien au hasard. Il fait atten­tion à la nutri­tion, à la récu­pé­ra­tion. Le moindre échauf­fe­ment en salle de gym va durer une heure pour le moindre entraî­ne­ment. Avec toute la récup imagi­nable à la fin, de la cryo­thé­rapie aux bois­sons de récu­pé­ra­tion. Il est irré­pro­chable dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas quel­qu’un qui va se coucher tard. »