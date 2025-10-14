Le coach de Valentin a expliqué à l’Equipe, la principale qualité de son demi‐frère qui ne manque pas un moment pour parfaire un physique ?
« C’est un gros bosseur, quelqu’un de très sérieux. Il est rigoureux, consciencieux. Il ne laisse rien au hasard. Il fait attention à la nutrition, à la récupération. Le moindre échauffement en salle de gym va durer une heure pour le moindre entraînement. Avec toute la récup imaginable à la fin, de la cryothérapie aux boissons de récupération. Il est irréprochable dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas quelqu’un qui va se coucher tard »
