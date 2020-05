Avant-hier André Agassi fêtait ses 50 ans, et le magazine allemand Der Spiegel a eu la bonne idée d’interviewer Benjamin Becker qui avait battu l’Américain à l’US Open en 2006. Cette défaite était la dernière pour le Kid’s de Las Vegas qui avait expliqué qu’il allait prendre sa retraite. Ce match a marqué à vie le joueur allemand d’autant qu’il était un grand fan d’Agassi. Ces confidences sont poignantes et confirme bien aussi qu’André Agassi était un mythe sur le circuit : « J’ai toujours imité Agassi. Puis, quand c’est moi qui ai mis fin à sa carrière, je me suis senti très mal. Cela m’a troublé. Je pensais que battre Agassi pour son dernier match, je le méritais pas. J’aurai même préféré que cette tache revienne à Andy Roddick qui devait le jouer s’il m’avait battu. Si je n’avais pas joué ce match cet été 2006, et si j’avais été spectateur, j’aurais pleuré à coup sûr. Je me souviens aussi de ce moment quand Agassi est rentré dans les vestiaires, tous les joueurs se sont levés et ont applaudi. Quand je suis entrée à mon tour dans la pièce, elle était soudainement silencieuse, il n’y avait plus un bruit. Je suis allé discrètement sur mon siège avec la tête baissée, je me cachais. Après je suis allé prendre ma douche, la plus longue de ma vie, je me sentais coupable. Au final ce match contre Agassi ne m’a pas vraiment aidé. J’ai été réduit à cela durant ma carrière. »