Interrogé par L’Equipe sur l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant débouché sur une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial, le Français Benjamin Bonzi (64e mondial) a exprimé son étonnement.

« On dit qu’il a accepté de prendre trois mois ? Donc on lui propose quelque chose et il dit oui ou non à chaque fois ? Je ne sais pas dire si c’est bien ou pas, mais c’est une situa­tion très bizarre. Il y a des choses qu’on ne maîtrise pas mais je suis assez certain du fait que si ça m’était arrivé, j’au­rais déjà pris deux ans et on n’en parle­rait plus. Ce sont des sujets déli­cats, mais j’ai l’im­pres­sion que le trai­te­ment est un peu à part… »