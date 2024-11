Vainqueur de 21 de ses 22 derniers matchs, Benjamin Bonzi a réalisé une fin de saison excep­tion­nelle, au cours de laquelle il a été titré en Challenger à Roanne et Saint Brieuc (sans oublier sa finale à Brest) mais aussi sur le circuit ATP, à Metz en battant notam­ment Casper Ruud et Cameron Norrie.

De retour dans le top 100 et désor­mais 78e mondial, le joueur de 28 ans a accordé une inter­view à Eurosport dans laquelle il évoque le niveau actuel du tennis fran­çais et affiche clai­re­ment ses ambitions.

« (En France) c’est vrai qu’on n’a pas ce mec hyper fort devant, j’es­père que cela va arriver, mais le niveau général fran­çais est hyper haut. Ce joueur pourrait‐il être moi ? Je l’es­père. Ces dernières semaines me donnent confiance pour l’avenir et me confortent dans le fait que j’aie ma place à ce niveau‐là. Au fond de moi, j’ai la convic­tion que je peux faire encore mieux que ce que j’ai fait avant. Je n’ai pas de réponse sur l’avenir, mais je vais faire le maximum pour atteindre un clas­se­ment meilleur que celui que j’aie eu (42e mondial en février 2023, NDLR). Peut‐être que ce sera moi, peut‐être que ce sera un autre. Plus on sera, mieux ce sera pour le tennis fran­çais en général. Mes ambi­tions ont en tout cas changé pour le début d’année 2025 qui s’annonce. »