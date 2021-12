Dernier extrait de notre « rencontre » avec Benjamin Bonzi et son coach Lionel Zimbler publiée dans le numéro 79 de We Love Tennis Magazine que vous pouvez consulter numériquement.

Il est ques­tion du pour­quoi et comment on devient joueur de tennis professionnel.

Extraits.

Les succès, c’est aussi une plus grande visi­bi­lité et des attentes qui se modi­fient pour le joueur, les médias. D’ailleurs, Benjamin, est‐ce que la célé­brité qui entoure un joueur de tennis a été un moteur quand tu étais jeune ?

Benjamin : « Franchement, je n’ai jamais pensé à cela une seule seconde. Je suis d’abord venu au tennis car il y avait un court près de chez moi. Mon cousin, qui était âgé de trois ans de plus que moi, y jouait souvent ; j’ai donc voulu le battre. Une fois que j’ai réalisé ce défi [rires], j’ai commencé à prendre beau­coup de plaisir à m’entraîner, progresser, gagner des matchs. Mes parents, qui n’étaient pas des fans de tennis, m’ont encou­ragé, accom­pagné. Puis on m’a repéré et j’ai suivi un parcours fédéral clas­sique. Jamais je n’ai voulu devenir un cham­pion de tennis pour être célèbre ou pour ce que cela implique finan­ciè­re­ment »