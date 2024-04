Actuellement dans une mauvaise passe et auteur d’un début de saison 2024 insuf­fi­sant (deux victoires pour six défaites), Stan Wawrinka a décidé d’embaucher un nouvel entraî­neur en la personne de Benjamin Ebrahimzadeh.

Cet ancien 519e mondial en simple et ancien coach d’Angelique Kerber, d’Alizé Cornet et plus récem­ment de Dominic Thiem, a accordé une inter­view à Sky Sports dans laquelle il est revenu sur sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec le Suisse de 39 ans.

« C’est arrivé très vite. Domi (Thiem) a annoncé la sépa­ra­tion et Stan m’a écrit dans l’après‐midi. C’est un honneur d’en­traîner un cham­pion comme Stan. Il m’a dit à Marrakech qu’il voulait faire encore dix ans », raconte‐t‐il en riant avant d’ajouter plus sérieu­se­ment : « Il ne l’a pas défini lui‐même. Il veut juste jouer, travailler jour après jour et conti­nuer à se déve­lopper. La ques­tion de la retraite n’est pas sur la table. »