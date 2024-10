Invité par La chaine L’Equipe après l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal, l’ex‐25e mondial et actuel capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, a évoqué la possi­bi­lité que le mythique Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros soit rebap­tisé au nom de celui qui a triomphé 14 fois sur ce court.

Et si le court Philippe‐Chatrier deve­nait le court Rafael Nadal ?



🗣️@julienbenneteau : « S’il y a un court sur terre qui mérite de porter le nom de Nadal, c’est bien celui‐ci »#EDC #NADAL #RafaNadal #Tennis pic.twitter.com/atnlsCpPRR — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 10, 2024

« Le nom du tournoi ne chan­gera pas. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c’est possible de changer le nom d’un court. S’il y a un court sur terre qui mérite de porter le nom de Nadal, c’est bien le court Philippe‐Chatrier. Ça ne me choque­rait pas je ne sais pas si c’est possible. »