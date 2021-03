Une carrière se résume souvent aux titres acquis, aux trophées que l’on garde dans son armoire pour pouvoir les contem­pler lors de sa retraite sportive.

Hier, P2H avait l’oc­ca­sion en simple d’y poser sa première coupe en simple, son dernier jeu a été fatal et le renvoie donc dans le groupe des joueurs présen­tant un bilan vierge de victoires en finale. C’était la 4ème fois qu’il échouait.

Plus haut au clas­se­ment, le Canadien Felix Auger‐Aliassime en est déjà à 7, et on ose imaginer le stress qui va l’en­vahir le jour où il va entrer sur le court central lors de sa prochaine finale.

Gravir la dernière marche n’est pas un exer­cice facile. L’actuel capi­taine de l’équipe de Fed Cup, Julien Benneteau, en sait quelque chose lui a perdu 10 finale sur 10n un record dit de la « loose » qui ne l’a pas empêché d’être un coach de la gagne our les Blues lors de la dernière finale de la Fed Cup en Australie.