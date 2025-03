Alors qu’il est sous contrat avec Wilson, Stefanos Tsitsipas a utilisé une raquette Babolat (peinte en noire) à Dubaï, où il a remporté son premier ATP 500 et son premier tournoi sur dur depuis un an et demi.

Interrogé par L’Equipe, Benoît Mauguin, cordeur des équipes de France de Coupe Davis et de Coupe Billie Jean King, a évoqué ce chan­ge­ment de raquette.

« Ce genre de situa­tion arrive assez souvent sur le circuit. Soit parce que tu t’es fâché avec ton équi­pe­men­tier, soit parce que tu as envie de tenter quelque chose. De toute façon, si c’est noir, c’est qu’il y a quelque chose derrière. Trois fois sur quatre, c’est que la nouvelle raquette vient d’un autre équi­pe­men­tier. Pour éviter les problèmes juri­diques, parce que j’ima­gine que Wilson ne doit pas être très content, tu ‘déguises’ ta raquette. Mais le milieu n’est pas dupe. »