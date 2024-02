Alors que Carlos Alcaraz a fait le choix de retrouver la terre battue cette semaine à Buenos Aires, le jour­na­liste Benoît Maylin a évoqué sur Winamax la marge de progres­sion de l’Espagnol dans une décla­ra­tion controversée.

Je suis complè­te­ment hallu­ciné.

La culture de l’instant nous ravage tous le crâne. pic.twitter.com/XlIxZcpk7z — Troublos (@TroublosFC) February 12, 2024

« À Wimbledon, tu peux jouer de 4 à 6 coups, quand ça va vite et que la réac­tion est immé­diate car c’est un génie. Mais sur terre battue, ce sont pas forcé­ment les génies qui passent. C’est un travail d’ou­vrier. Je trouve très inté­res­sant qu’il aille en Amérique du Sud pour travailler la construc­tion des points. Il y a un truc bizarre avec Juan Carlos Ferrero. Les jour­naux espa­gnols arrêtent pas de dire qu’il y a un problème, que c’est étrange que Ferrero ne soit pas là, qu’il ne revienne que peut‐être pour Indian Wells. Il s’est fait opérer du genou mais enfin bon. On ne sait pas trop ce qu’il se passe dans cette histoire avec Alcaraz. Et moi je trouve qu’il est en totale construc­tion, très en retard par rapport à un Sinner. »

A noter que Juan Carlos Ferrero est de retour cette semaine en Argentine avec son poulain.