Récemment Gerard Piqué a émis un certain nombre d’idéeé révolutionnaires pour améliorer selon lui l’attractivité du tennis. Se basant sur ses impressions et peut‐être de celles autour de lui, il veut par exemple supprimer le deuxième service, instaurer le no ad, etc etc .
😡 Mais faites le taire, bâillonnez le !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 28, 2025
Mieux, il faut l’enfermer.
Quand on pense que des élus soit disant responsables, ont vendu la coupe Davis à ce barbare vomitif ! https://t.co/842m5TjBJQ
Il n’est pas le seul à penser que le tennis est trop « lent » alors même que ce sport a construit son histoire sur ce côté dramatique. Le transformer comme lui le pense c’est finalement ne pas jouer vraiment au tennis.
De plus son passage aux commandes lors de la réforme de la Coupe Davis a confirmé sur le terrain sa grande incompétence.
On comprend et on partage donc le commentaire de notre confrère Benoit Maylin.
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 09:15