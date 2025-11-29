AccueilATPBenoit Maylin charge Piqué et ses idées révolutionnaires : "Faites le taire,...
Benoit Maylin charge Piqué et ses idées révo­lu­tion­naires : « Faites le taire, bâillonnez le ! Mieux, il faut l’enfermer »

Jean Muller
Par Jean Muller

Récemment Gerard Piqué a émis un certain nombre d’idéeé révo­lu­tion­naires pour améliorer selon lui l’at­trac­ti­vité du tennis. Se basant sur ses impres­sions et peut‐être de celles autour de lui, il veut par exemple supprimer le deuxième service, instaurer le no ad, etc etc .

Il n’est pas le seul à penser que le tennis est trop « lent » alors même que ce sport a construit son histoire sur ce côté drama­tique. Le trans­former comme lui le pense c’est fina­le­ment ne pas jouer vrai­ment au tennis. 

De plus son passage aux commandes lors de la réforme de la Coupe Davis a confirmé sur le terrain sa grande incompétence. 

On comprend et on partage donc le commen­taire de notre confrère Benoit Maylin.

« Mais faites le taire, bâillonnez le ! Mieux, il faut l’enfermer. Quand on pense que des élus soit disant respon­sables, ont vendu la coupe Davis à ce barbare vomitif ! »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 09:15

