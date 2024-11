Dans une chro­nique inti­tulé « La Coupe Davis est morte » et publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a notam­ment fait allu­sion aux adieux ratées de Rafael Nadal suite à l’éli­mi­na­tion de l’Espagne dès les quarts de finale la semaine dernière.

« Dans trois ans, je vous mets au défi de me dire : ‘qui avait gagné la Coupe Davis en 2024 ?’. D’ailleurs, je serais même curieux de savoir qui se souvient du vain­queur en 2021. Pour tout vous dire, je ne sais même pas si on se souviendra des adieux de Rafa d’une pauvreté abys­sale. Et pour­tant en 2019, quand la compé­ti­tion avait été vendue, on allait voir ce qu’on allait voir. Résultat, on n’a rien vu. Ah si pardon, la finale de cette année est la plus faible en termes de clas­se­ment depuis 1998, il y a 26 ans. Un joueur du top 30 : merci Sinner. J’ai mieux. Depuis les demi‐finales, il n’y a pas eu un match accroché : que des 2 sets à 0, passion­nant. Il n’y a pas eu un double ! Et le pire, c’est qu’ils ne savent telle­ment pas quoi en faire de cette compé­ti­tion qu’ils cherchent un endroit pour jouer la phase finale l’an prochain. On parle de l’Asie, de l’Arabie Saoudite, si possible le plus loin des suppor­ters. Quel gâchis, je suis effondré. »