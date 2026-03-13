Tous les spécialistes s’inquiètent et ils ont bien raison, il semble bien qu’il y ait un souci pour que le duo Alcaraz/Sinner soit inquiété dans les années à venir.
Mais bon, Benoit est un optimiste et cette édition Indian Wells lui a donné de l’espoir.
Il s’ose donc à un pronostic audacieux en désignant les 4 révolutionnaires.
Cela nous rappelle la une de notre magazine spécial de Roland‐Garros la saison passée.
On avait appelé cela « Terre d’Espoirs » et il était aussi 4.
Depuis l’un d’entre eux a disparu mais on est presque d’accord sur le reste. Effectivement il faudra compter sur Fonseca, Fils, Mensik, et..Tien.
🦸 Qui sont les Avengers du tennis ?— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 13, 2026
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Là, où Benoit s’engage c’est davantage que nous à l’époque c’est qu’ils parlent de top 10 voir de Top 5, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour savoir si ces prédictions vont être vérifiées.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 15:50