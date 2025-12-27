AccueilATPBenoît Maylin : "Elle va être terrible cette année 2026 car elle...
Benoît Maylin : « Elle va être terrible cette année 2026 car elle sera le dernier baroud d’hon­neur de deux cham­pions que le monde entier aime »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Stan Wawrinka l’a annoncé quelques semaines après son ami Gaël Monfils : il mettra lui aussi un terme à sa carrière à l’issue de la saison prochaine. Cette double sentence s’an­nonce diffi­cile à encaisser pour tous les fans de tennis… 

« Elle va être terrible cette année 2026. Entre nostalgie, émotions, fris­sons et certai­ne­ment quelques larmes. Car elle sera donc le dernier baroud d’honneur de 2 cham­pions que le monde entier aime, Stan Wawrinka, 41 ans le 28 mars, et Gaël Monfils, 40 le 1er septembre. Love », a écrit le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 12:10

