Stan Wawrinka l’a annoncé quelques semaines après son ami Gaël Monfils : il mettra lui aussi un terme à sa carrière à l’issue de la saison prochaine. Cette double sentence s’an­nonce diffi­cile à encaisser pour tous les fans de tennis…

❤️ Elle va être terrible cette année 2026.



Entre nostalgie, émotions, fris­sons et certai­ne­ment quelques larmes.



Car elle sera donc le dernier baroud d’honneur de 2 cham­pions que le monde entier aime, Stan Wawrinka, 41 ans le 28 mars, et Gaël Monfils, 40 le 1er septembre.



Love. https://t.co/vgqskNRepY — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 19, 2025

« Elle va être terrible cette année 2026. Entre nostalgie, émotions, fris­sons et certai­ne­ment quelques larmes. Car elle sera donc le dernier baroud d’honneur de 2 cham­pions que le monde entier aime, Stan Wawrinka, 41 ans le 28 mars, et Gaël Monfils, 40 le 1er septembre. Love », a écrit le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.