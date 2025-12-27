Stan Wawrinka l’a annoncé quelques semaines après son ami Gaël Monfils : il mettra lui aussi un terme à sa carrière à l’issue de la saison prochaine. Cette double sentence s’annonce difficile à encaisser pour tous les fans de tennis…
❤️ Elle va être terrible cette année 2026.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 19, 2025
Entre nostalgie, émotions, frissons et certainement quelques larmes.
Car elle sera donc le dernier baroud d’honneur de 2 champions que le monde entier aime, Stan Wawrinka, 41 ans le 28 mars, et Gaël Monfils, 40 le 1er septembre.
« Elle va être terrible cette année 2026. Entre nostalgie, émotions, frissons et certainement quelques larmes. Car elle sera donc le dernier baroud d’honneur de 2 champions que le monde entier aime, Stan Wawrinka, 41 ans le 28 mars, et Gaël Monfils, 40 le 1er septembre. Love », a écrit le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 12:10