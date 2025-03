Dans sa dernière chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’ex­prime sur la prise de pouvoir sur le circuit des joueurs nés dans les années dans les années 2000.

👊 « En 2025, ça va telle­ment saigner que je ne serais pas étonné de voir un top 10 de fin d’année qu’avec des joueurs nés dans les années 2000 ! »



« Vous sentez ? Ça sent la révo­lu­tion à plein nez, la vraie, celle de ceux qui n’ont peur de rien, qui n’ont pas connu la tyrannie des trois monarques (Federer, Nadal et Djokovic), qui n’ont pas subi leur domi­na­tion. Je parle bien sûr des gamins nés dans les années 2000. À Indian Wells, on n’avait encore jamais connu ça. Ni en Grand Chelem ni en Masters 1000. Trois joueurs ce cette géné­ra­tion en demi‐finales. On a même failli avoir le carré magique des moins de 24 ans avec Draper 23 ans, Alcaraz et Rune 21 ans et Arthur Fils 20, arrêté par Daniil Medvedev à deux points de la demie. Et je ne vous parle pas de Mirra Andreeva, 17 ans, qui déca­pite à tour de bras chez les femmes. C’est simple, en 2025, ça va telle­ment saigner que je ne serais pas étonné de voir un top 10 de fin d’année qu’avec des joueurs nés dans les années 2000. Genre Alcaraz, Sinner, Rune, Shelton, Draper, Fils, Lehecka, Musetti, Auger‐Aliassime ou Machac. Et je n’ai pas cité Mensik 19 ans, et Fonseca 18. Vous savez quoi ? Le futur est déjà là. »