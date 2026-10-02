Nous avons récem­ment appris que Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e joueur mondial, s’associait à l’entraîneur croate Ivan Ljubicic, égale­ment conseiller du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.

Une situa­tion qui n’a pas manqué de faire réagir notre confrère Benoît Maylin, qui anime et dirige l’émission quoti­dienne Sans Filet sur Winamax :

C’est telle­ment… mais telle­ment… La FFT paye un mec, qui va tout faire pour battre des joueurs fran­çais… Ubuesque… J’ai pas pu me retenir… ⬇️ https://t.co/qOWx862T6X — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 2, 2026

« Ljubicic, le conseiller spécial de Moretton, a un nouveau poste : coach de Félix Auger‐Aliassime. Il ne quitte pas la Fédération pour autant, il cumule. Ils nous prennent pour des jambons ! » s’est exclamé Benoit Maylin.