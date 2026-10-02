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Benoît Maylin enrage envers la Fédération Française de Tennis après la nouvelle asso­cia­tion Auger‐Aliassime‐Ljubicic : « La FFT paie un mec qui va tout faire pour battre des joueurs fran­çais, ubuesque… »

Par
Henri Touchard
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Nous avons récem­ment appris que Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e joueur mondial, s’associait à l’entraîneur croate Ivan Ljubicic, égale­ment conseiller du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.

Une situa­tion qui n’a pas manqué de faire réagir notre confrère Benoît Maylin, qui anime et dirige l’émission quoti­dienne Sans Filet sur Winamax :

« Ljubicic, le conseiller spécial de Moretton, a un nouveau poste : coach de Félix Auger‐Aliassime. Il ne quitte pas la Fédération pour autant, il cumule. Ils nous prennent pour des jambons ! » s’est exclamé Benoit Maylin.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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