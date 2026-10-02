Nous avons récemment appris que Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e joueur mondial, s’associait à l’entraîneur croate Ivan Ljubicic, également conseiller du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.
Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir notre confrère Benoît Maylin, qui anime et dirige l’émission quotidienne Sans Filet sur Winamax :
« Ljubicic, le conseiller spécial de Moretton, a un nouveau poste : coach de Félix Auger‐Aliassime. Il ne quitte pas la Fédération pour autant, il cumule. Ils nous prennent pour des jambons ! » s’est exclamé Benoit Maylin.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 16:45