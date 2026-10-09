Benoît Maylin est l’un des consultants tennis français les plus suivis, notamment grâce à son émission Sans Filet, diffusée quotidiennement sur la plateforme d’un bookmaker.
Comme à son habitude, le journaliste n’a pas manqué de donner son avis sur l’actualité du circuit et notamment sur l’éternel débat autour du calendrier, jugé beaucoup trop chargé par de nombreux joueurs.
Si l’analyste français partage certaines critiques concernant l’enchaînement des tournois, il estime également que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et savoir faire des choix, quitte à renoncer à certaines compétitions.
Il a notamment pris l’exemple de Jannik Sinner qui, selon lui, aurait commis une grosse erreur en voulant enchaîner les Masters 1000 pour tenter de marquer l’histoire, au détriment de sa santé physique.
« Sinner, il a fait l’erreur de sa vie en voulant faire le cinquième Masters 1000 d’affilée… Ça se passe mal après, derrière » a déclaré Maylin.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 11:43