Benoît Maylin est l’un des consul­tants tennis fran­çais les plus suivis, notam­ment grâce à son émis­sion Sans Filet, diffusée quoti­dien­ne­ment sur la plate­forme d’un bookmaker.

Comme à son habi­tude, le jour­na­liste n’a pas manqué de donner son avis sur l’ac­tua­lité du circuit et notam­ment sur l’éternel débat autour du calen­drier, jugé beau­coup trop chargé par de nombreux joueurs.

Si l’ana­lyste fran­çais partage certaines critiques concer­nant l’en­chaî­ne­ment des tour­nois, il estime égale­ment que les joueurs doivent prendre leurs respon­sa­bi­lités et savoir faire des choix, quitte à renoncer à certaines compétitions.

Il a notam­ment pris l’exemple de Jannik Sinner qui, selon lui, aurait commis une grosse erreur en voulant enchaîner les Masters 1000 pour tenter de marquer l’his­toire, au détri­ment de sa santé physique.

« Sinner, il a fait l’er­reur de sa vie en voulant faire le cinquième Masters 1000 d’af­filée… Ça se passe mal après, derrière » a déclaré Maylin.