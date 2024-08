Dans une chro­nique réalisée pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a pris du recul et donné son avis sur l’af­faire Jannik Sinner.

« L’affaire Sinner a fait l’effet d’une bombe. Le numéro 1 mondial s’est‐il dopé ? Pourquoi a‑t‐il fallu attendre 5 mois avant d’ap­prendre qu’il était contrôlé positif à deux reprises ? Comment se fait‐il qu’il n’ait pas été suspendu ? Pourquoi le puni‐t‐on quand même en lui enle­vant ses points et son prize money du tournoi d’Indian Wells où il a été contrôlé positif alors qu’un tribunal indé­pen­dant a jugé qu’il n’avait commis aucune faute ? Tout ça nous fait imaginer des magouilles, des arran­ge­ments, des protec­tions, des privi­lèges. Sauf que non. Toute cette affaire a été traitée dans les règles. Et la micro­sco­pique dose du produit interdit trouvée dans ses urines ne peut en rien être associé à du dopage, a d’abord déclaré Benoît Maylin.

Mais la soudai­neté de l’an­nonce et l’opa­cité de ce dossier ne font que renforcer les doutes sur la réalité de la lutte anti­do­page. Dans une société en recherche de trans­pa­rence, ce silence de cinq mois fait auto­ma­ti­que­ment penser à un secret bien gardé. L’image est désas­treuse, et pour le tennis, et surtout pour Sinner que je pense inno­cent. Mais cette affaire va lui coller à la peau toute sa vie. »