🫣 Maman Anneke et Holger Rune les ont tous bouffés !

Becker en 4 mois, Lüthi (ex coach de Federer) en 2 mois, Mouratoglou, et derniè­re­ment Kenneth Carlsen et Benjamin Ebrahimzadeh.

Du coup, ils vont déterrer pour la 10e fois Christensen, le coach de l’enfance, le pneu de secours. pic.twitter.com/tOSjSYVHrt