Demi‐finaliste à Auckland en début de saison puis éliminé au deuxième tour de l’Open d’Australie, Arthur Fils a depuis perdu ses deux matchs sur terre battue en Amérique du Sud, à Buenos Aires et à Rio.

Alors que le Français de 19 ans va affronter le Brésilien Thiago Seyboth Wild au premier tour à Santiago ce mercredi soir, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est inquiété sur son état de forme dans une chro­nique publiée par Winamax.

🕵️‍♂️ « Il est passé où Arthur Fils ? »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/LcCWV80a6C — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 28, 2024

« Vous n’avez pas vu Arthur Fils ? Parce que ça fait plus d’un mois qu’il n’a plus gagné un match et dans notre monde l’ins­tan­tané, quatre semaines, c’est une éter­nité. Surtout que l’année dernière, on avait que son nom à la bouche. Fils par ci, Fils par là, Fils en demi‐finales à Montpellier et à Marseille, 18 ans et déjà top 100, une folie ! Mais ça c’était il y a un an. Aujourd’hui on ne parle plus que de Jakub Mensik, 18 ans aussi qui vient de faire finale à Doha alors que le Tchèque 166e mondial. Et on s’af­fole le voca­bu­laire sur Joao Fonseca, 17 ans, quart de fina­liste à Rio chez lui alors que le Brésilien était 655e. Et en plus, il a collé un 6–0 à Arthur Fils. Non mais oh ! C’est vrai que ça pousse au portillon mais Arthur Fils doit confirmer. Il a un an de plus, ce n’est pas la même pres­sion. Il est 44e et à 19 ans, il est toujours avec Alcaraz le plus jeune dans le top 50. Il a pris le risque d’aller jouer sur terre battue en Amérique du Sud en vue de s’aguerrir pour les JO. Pour l’ins­tant, c’est zéro, mais demain ? »