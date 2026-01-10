Alors que Daniil Medvedev s’est qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Brisbane et qu’il semble en grande forme en ce début de saison 2026, autant sur le plan physique que tennistique, plusieurs observateurs estiment que le Russe pourrait à nouveau jouer les premiers rôles aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
C’est notamment l’avis de notre confrère Benoit Maylin, qui s’est exprimé dans l’émission Sans Filet après la victoire de Medvedev face à Michelsen ce samedi.
« Je crois à 100% à la renaissance de Medvedev. Il y a tellement de vide derrière Alcaraz et Sinner, il est tout à fait capable de récupérer sa place dans le top 5 et même d’accrocher la 3e place mondiale », a déclaré Maylin.
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 16:05