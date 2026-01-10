Alors que Daniil Medvedev s’est qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Brisbane et qu’il semble en grande forme en ce début de saison 2026, autant sur le plan physique que tennis­tique, plusieurs obser­va­teurs estiment que le Russe pour­rait à nouveau jouer les premiers rôles aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

C’est notam­ment l’avis de notre confrère Benoit Maylin, qui s’est exprimé dans l’émis­sion Sans Filet après la victoire de Medvedev face à Michelsen ce samedi.

💪 « Je crois à 100% à la renais­sance de Medvedev. Il y a telle­ment de vide derrière Alcaraz et Sinner, il est tout à fait capable de récu­pérer sa place dans le top 5 et même d’ac­cro­cher la 3e place mondiale. »



