Dans la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a exprimé ses doutes concernant Carlos Alcaraz, qui se prépare à vivre sa première saison sans Juan Carlos Ferrero.
« Il y a un gros point d’interrogation sur Alcaraz. On va voir s’il est capable de s’émanciper. On sent sur les vidéos d’entraînement ces derniers temps que c’est lui le boss. Il y a son équipe autour de lui mais c’est lui le patron. Avec Ferrero, ce n’était pas pareil. Il y avait Ferrero, c’est le mec qui l’a formé quoi ! Qui l’a amené à ce niveau‐là. Là, tout d’un coup, on se demande comment va se comporter Alcaraz durant cette saison. Et la question ne se pose pas avec Sinner. Sinner, ça ne bouge pas. On sait que Darren Cahill est finalement resté. Tout reste en place de son côté et il peut encore progresser. Alcaraz est génial mais je veux voir jusqu’où il peut encore emmener son tennis. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 08:55