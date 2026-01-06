Dans la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé ses doutes concer­nant Carlos Alcaraz, qui se prépare à vivre sa première saison sans Juan Carlos Ferrero.

« Il y a un gros point d’in­ter­ro­ga­tion sur Alcaraz. On va voir s’il est capable de s’éman­ciper. On sent sur les vidéos d’en­traî­ne­ment ces derniers temps que c’est lui le boss. Il y a son équipe autour de lui mais c’est lui le patron. Avec Ferrero, ce n’était pas pareil. Il y avait Ferrero, c’est le mec qui l’a formé quoi ! Qui l’a amené à ce niveau‐là. Là, tout d’un coup, on se demande comment va se comporter Alcaraz durant cette saison. Et la ques­tion ne se pose pas avec Sinner. Sinner, ça ne bouge pas. On sait que Darren Cahill est fina­le­ment resté. Tout reste en place de son côté et il peut encore progresser. Alcaraz est génial mais je veux voir jusqu’où il peut encore emmener son tennis. »