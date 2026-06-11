Le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem, remet inévi­ta­ble­ment en lumière une partie de son passé plus que sombre.

En 2024, Zverev et son ex‐compagne Brenda Patea, mère de son enfant, avaient conclu un accord mettant fin à la procé­dure judi­ciaire ouverte en Allemagne pour des faits présumés de violences conju­gales. Dans le cadre de cet accord, le joueur avait versé 200 000 euros, dont 150 000 euros à l’État et 50 000 euros à une œuvre cari­ta­tive. Le tribunal avait alors précisé que cette déci­sion ne consti­tuait « ni un verdict de culpa­bi­lité ni un verdict d’innocence ».

A noter égale­ment qu’une autre ex‐petite‐amie du joueur de 29 ans, Olga Sharypova, avait égale­ment livré un récit terri­fiant sur les prétendus agis­se­ments du joueur lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Elle n’avait toute­fois jamais déposé de plainte.

Oui, il y a une tache sur son titre.

Comme Petr Korda en 1998.

Comme Cilic en 2014.

Comme Sinner en 2025.



Il s’agissait alors de dopage, et non pas de violences conju­gales.



Mais le temps efface tout… petit à petit. https://t.co/WP8wSiEusf — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 9, 2026

« Il y a une tache sur son titre. Comme Petr Korda en 1998. Comme Cilic en 2014. Comme Sinner en 2025. Il s’agissait alors de dopage, et non pas de violences conju­gales. Mais le temps efface tout… petit à petit », a écrit, dans ce contexte, le jour­na­liste Benoît Maylin.