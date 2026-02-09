Alors que le circuit vient de vivre un nouveau week‐end de Coupe Davis avec notam­ment une victoire de la France face à la Slovaquie dans une indif­fé­rence presque géné­rale, notre confrère, Benoît Maylin, a une nouvelle fois tenu à tirer la sonnette d’alarme à propos d’une compé­ti­tion mythique qui ne passionne plus ou trop peu.

Si le format domicile‐extérieur est encore bien présent lors de ces rencontres de barrages/qualifications, l’en­goue­ment n’est malheu­reu­se­ment plus présent. Et comme le souligne juste­ment Benoit, il serait grand temps de trouver des solu­tions avant qu’il ne soit vrai­ment trop tard.

Je suis triste pour la coupe Davis.

La vraie.

Celle des 3 jours, des 5 sets.

Bien sûr, il reste le maillot, l’ambiance de quelques ‘home‐away’ revenus…

Mais ils ont cassé cette compé­ti­tion.

Elle est sous respi­ra­tion arti­fi­cielle.

Il faut la laisser partir.

Et créer autre chose. pic.twitter.com/z4tb3kQHfS — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 8, 2026

