Alors que le circuit vient de vivre un nouveau week‐end de Coupe Davis avec notamment une victoire de la France face à la Slovaquie dans une indifférence presque générale, notre confrère, Benoît Maylin, a une nouvelle fois tenu à tirer la sonnette d’alarme à propos d’une compétition mythique qui ne passionne plus ou trop peu.
Si le format domicile‐extérieur est encore bien présent lors de ces rencontres de barrages/qualifications, l’engouement n’est malheureusement plus présent. Et comme le souligne justement Benoit, il serait grand temps de trouver des solutions avant qu’il ne soit vraiment trop tard.
Je suis triste pour la coupe Davis.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 8, 2026
La vraie.
Celle des 3 jours, des 5 sets.
Bien sûr, il reste le maillot, l’ambiance de quelques ‘home‐away’ revenus…
Mais ils ont cassé cette compétition.
Elle est sous respiration artificielle.
Il faut la laisser partir.
Et créer autre chose. pic.twitter.com/z4tb3kQHfS
Publié le lundi 9 février 2026 à 14:14