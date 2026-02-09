AccueilATPBenoît Maylin : "Ils ont cassé cette compétition. Elle est sous respiration...
ATPCoupe Davis

Benoît Maylin : « Ils ont cassé cette compé­ti­tion. Elle est sous respi­ra­tion arti­fi­cielle. Il faut la laisser partir et créer autre chose »

Thomas S
Par Thomas S

-

131

Alors que le circuit vient de vivre un nouveau week‐end de Coupe Davis avec notam­ment une victoire de la France face à la Slovaquie dans une indif­fé­rence presque géné­rale, notre confrère, Benoît Maylin, a une nouvelle fois tenu à tirer la sonnette d’alarme à propos d’une compé­ti­tion mythique qui ne passionne plus ou trop peu. 

Si le format domicile‐extérieur est encore bien présent lors de ces rencontres de barrages/qualifications, l’en­goue­ment n’est malheu­reu­se­ment plus présent. Et comme le souligne juste­ment Benoit, il serait grand temps de trouver des solu­tions avant qu’il ne soit vrai­ment trop tard.

« Je suis triste pour la coupe Davis. La vraie. Celle des 3 jours, des 5 sets. Bien sûr, il reste le maillot, l’ambiance de quelques ‘home‐away’ revenus… Mais ils ont cassé cette compé­ti­tion. Elle est sous respi­ra­tion arti­fi­cielle. Il faut la laisser partir. Et créer autre chose. »

Publié le lundi 9 février 2026 à 14:14

Article précédent
L’énorme bond au clas­se­ment de Mannarino, 37 ans, après sa finale contre Auger‐Aliassime
Article suivant
Carlos Alcaraz dévoile son programme avant de retrouver Sinner et Djokovic

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.