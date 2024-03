Dans une petite chro­nique dont il a le secret, le jour­na­liste Benoit Maylin prend un malin plaisir à décor­ti­quer à sa manière les nombreuses critiques essuyées par le clan Alcaraz depuis quelques mois quand Carlos balbu­tiait son tennis.

« C’est vrai que depuis deux ans, il a joué 49 matchs sur le sol améri­cain et il n’en n’a gagné que 44, il n’a donc concédé que 5 défaites et des rapides toujours en plus de trois heures. Donc il enchaine une 12ème victoire dont son 5ème Masters1000 mais il n’avait plus gagné un titre depuis Wimbledon, il y a 8 mois, et puis Indian Wells, Wimbledon, il pour­rait viser un peu plus haut parce que le temps passe vite il a déjà 20 ans, donc cela va être quoi sa carrière, être une légende, non je vous le dis, Alcaraz est mal, il est pas loin d’être fini »