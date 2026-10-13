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Benoît Maylin : « Je suis désolé mais Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante »

Par
Thomas S
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Battu ce lundi par le toujours impré­vi­sible Botic Van De Zandschulp, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Fils n’aura pas brillé lors de cette tournée asia­tique après son échec en quarts de finale à Tokyo contre Valentin Vacherot.

Si le Français a reconnu une certaine tension nerveuse, notre confrère Benoît Maylin a préféré cibler les faiblesses tactiques du protégé de Goran Ivanisevic. Le tout avec sa fran­chise habituelle. 

« Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante. Il s’auto‐épuise avec tous ses cachous. Il n’y’a pas de varia­tion, pas de coups long de ligne, pas de montées au filet. C’est explosif, puis­sant, mais ça ne suffit pas. Son jeu n’évolue pas. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 17:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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