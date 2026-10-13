Battu ce lundi par le toujours impré­vi­sible Botic Van De Zandschulp, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Fils n’aura pas brillé lors de cette tournée asia­tique après son échec en quarts de finale à Tokyo contre Valentin Vacherot.

Si le Français a reconnu une certaine tension nerveuse, notre confrère Benoît Maylin a préféré cibler les faiblesses tactiques du protégé de Goran Ivanisevic. Le tout avec sa fran­chise habituelle.

😰 « Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante. Il s’auto‐épuise avec tous ses cachous. Il n’y’a pas de varia­tion, pas de coups long de ligne, pas de montées au filet. C’est explosif, puis­sant, mais ça ne suffit pas. Son jeu n’évolue pas. »@BenoitMaylin https://t.co/3xw1qH3YPH — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 13, 2026

« Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante. Il s’auto‐épuise avec tous ses cachous. Il n’y’a pas de varia­tion, pas de coups long de ligne, pas de montées au filet. C’est explosif, puis­sant, mais ça ne suffit pas. Son jeu n’évolue pas. »