Battu ce lundi par le toujours imprévisible Botic Van De Zandschulp, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Fils n’aura pas brillé lors de cette tournée asiatique après son échec en quarts de finale à Tokyo contre Valentin Vacherot.
Si le Français a reconnu une certaine tension nerveuse, notre confrère Benoît Maylin a préféré cibler les faiblesses tactiques du protégé de Goran Ivanisevic. Le tout avec sa franchise habituelle.
😰 « Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante. Il s’auto‐épuise avec tous ses cachous. Il n’y’a pas de variation, pas de coups long de ligne, pas de montées au filet. C’est explosif, puissant, mais ça ne suffit pas. Son jeu n’évolue pas. »@BenoitMaylin https://t.co/3xw1qH3YPH— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 13, 2026
« Arthur Fils, c’est d’une pauvreté tactique effrayante. Il s’auto‐épuise avec tous ses cachous. Il n’y’a pas de variation, pas de coups long de ligne, pas de montées au filet. C’est explosif, puissant, mais ça ne suffit pas. Son jeu n’évolue pas. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 17:06